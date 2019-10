Con la sconfitta del Bayern Monaco, arrivata ieri all'Allianz Arena contro l'Hoffenheim, ecco che la Juve ha raggiunto un piccolo primato: in questo momento, in attesa della sfida contro l'Inter di questa sera (fischio d'inizio alle 20.45), i bianconeri rimangono l'unica squadra imbattuta in stagione tra i cinque campionati top europei. Restava solo qualche muro da abbattere: in una settimana si è però ribaltato tutto. Il Liverpool, che in Premier non ha mai perso, è stato sconfitto in Champions dal Napoli. Storia simile all'Inter, che contro il Barcellona ha lasciato punti europei. Uguale al Real: la sconfitta è arrivata contro il Psg.