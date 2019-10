Grazie e arrivederci. Sembrano ormai alle spalle gli esperimenti sulle fasce basse: i terzini, stavolta, saranno quelli di ruolo. E allora, bentornato De Sciglio, e bentornato anche a Danilo. I due, insieme ad Alex Sandro, rientreranno a pieno regime, sfruttando la pausa per recuperare al massimo dai problemi fisici che hanno regalato loro un inizio di stagione balbettante. L'italiano è fuori dal 31 agosto, dalla sfida contro il Napoli: per lui si è trattato di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra; il brasiliano si è bloccato il 24 settembre, per lo stesso problema, al Rigamonti di Brescia. Ieri sono tornati ad allenarsi con la squadra, con il gruppo juventino che si è ritrovato dopo i tre giorni di pausa concessi da Sarri.