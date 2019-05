Maurizio Sarri ha sorpreso tutti all'arrivo allo stadio di Baku, dove questa sera si gioca la finale di Europa League tra il suo Chelsea e l'Arsenal di Unai Emery. Il manager dei Blues, accostato alla Juventus come favorito per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri, si è infatti presentato in giacca a cravatta, abbandonando per la partita più importante della propria carriera la classica tuta, suo tratto distintivo fin qui in qualsiasi altra occasione. Sarri ha voluto cambiare "faccia" per provare a vincere il primo trofeo da professionista: riuscirà nell'intento?