Alla vigilia di Celtic - Lazio, è intervenuto in conferenza stampa Maurizio. L'allenatore biancoceleste ha presentato così il secondo impegno dei suoi uomini nel girone di Champions:"Mi ha infastidito questi giorni la strumentalizzazione nel riportare solo certe mie parole e non tutte. Se dico 8 parole e ne riportate 3 interpretandole come vi pare, allora la prossima volta vi rispondo solo con sì o no. Ora però parliamo della Champions, sarebbe offensivo per il contesto di livello internazionale parlare di altro".