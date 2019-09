Your browser does not support iframes.

La Juve non ha convinto contro il Verona, nonostante la vittoria per 2-1. Il Corriere dello Sport apre in prima pagina e titola: “Sarri, solo i punti”, come a sottolineare quanto poco ci sia da salvare nella prestazione dei bianconeri. Tuttosport si sofferma invece sui marcatori della partita tra Juve e Verona, e titola: “Il fattore R lancia la Juve, Ramsey e Ronaldo gol”. Dalla Spagna Marca attacca il Barcellona, clamorosamente sconfitto per 2-0 dal Granada. Il Mattino si dedica al Napoli “Trappola Lecce, esame di maturità dopo la sbornia Liverpool”.



