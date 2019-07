Ci sono personaggi che non possono fare a meno di essere caratterizzati da qualcosa di... altro. Che sia un indumento, un gesto, un'abitudine, spesso si finisce per rendere questi dettagli una parte imprescindibile della persona. E così ​​è successo anche a Maurizio Sarri, che tra tuta e sigarette, ha sempre un pretesto extra-calcistico per far parlare di s​é., ma questo non ​è altro che una componente della sua popolarità. Così, nel corso della conferenza stampa di stamattina , Sarri ​è stato imbeccato proprio sulle seconde, quel vizio (quasi proibito a Singapore) a cui sta provando a rinunciare."Sigari cinesi? Sto cercando di smettere..." ha detto il tecnico toscano per chiudere alla svelta il capitolo aperto dalle domande dei giornalisti. Che, prima di chiedere un parere tecnico sul tabacco made in Cina, hanno chiesto come abbia vissuto l'eperienza di Singapore, dove le norme anti-fumo sono alquanto intolleranti: "​ Qui sono molto più permissivi e mi sento più a mio agio, anche a Singapore qualche sigaretta sono riuscito a farmela…" scherza il tecnico toscano, palesando che le intenzioni di smettere, forse, non sono così serie.