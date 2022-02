Maurizio Sarri, a DAZN, parla così del lavoro con la sua Lazio: "Una squadra che mi ha fatto riscoprire sensazioni forti. Dal primo anno di Napoli non provavo cose di questo tipo, mi hanno dato gusto durante la settimana. Milinkovic? Straordinario, come Luis Alberto. Vanno dati i meriti a questi giocatori: io ormai in allenamento da tempo ho la sensazione della loro crescita. Stanno crescendo anche dal punto di vista tattico, oggi abbiamo unito le cose. Zaccagni? Si è inserito abbastanza velocemente, eccezion fatta per i problemi fisici, nella nostra squadra. Deve migliorare nell'attacco dell'area, nei gol, ma se segnasse un po' di più avrebbe molte più attenzioni di quelle che ha".