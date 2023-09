Silenzio a Formello durante la cena, e Maurizio, il tecnico della Lazio, ha mantenuto il silenzio anche durante la preparazione della squadra. La sua decisione di non parlare è stata accompagnata da una scusa formale, spiegando che avrebbe concesso una conferenza stampa lunedì in vista della partita contro l'Atletico Madrid, e questa sarebbe stata obbligatoria. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport,Alcuni ritengono che possa essere una questione di, ma è difficile stabilire con certezza le sue motivazioni.Durante la pausa tra gli allenamenti, è emersa una dichiarazione da parte di Sarri, nella quale esprime il desiderio di vedere la Lazio giocare con lo stesso atteggiamento mostrato contro il Napoli. Tuttavia, ha anche confessato la sua preoccupazione per la vulnerabilità della squadra in questo aspetto. Sarri sembra non sapere mai quale versione della Lazio vedrà in campo, ma ha riconosciuto la loro capacità di vincere in partite importanti. L'anno precedente, la Lazio aveva sconfitto tutte le squadre di alto livello almeno una volta, e quest'anno ha iniziato battendo il Napoli. Il tecnico aveva concluso questa serie di vittorie contro le squadre di alto livello battendo Allegri all'Olimpico il 8 aprile scorso.