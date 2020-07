1







di Andrea Menon

C'è una frase nella conferenza odierna di Maurizio Sarri che colpisce più delle altre, perché lì, in quel momento, l'allenatore della Juventus ha abbassato le aspettative, ha frenato e si è sostanzialmente svincolato dalla possibilità di essere giudicato per la Champions League. Alla domanda Sarri ha risposto chiaramente: "Pensare alla Champions? Non penso, non lo voglio, la Champions è una competizione affascinante ma una squadra si valuta sul campionato secondo me, è la competizione più indicativa. Abbiamo 7-8 giorni da dedicare solo al campionato senza nessun secondo pensiero". Una frase che lascia pochi dubbi: la squadra si giudica così e di conseguenza anche il suo operato. Ben più facile a dirsi quando lo scudetto è a un passo, mentre la Champions League, specialmente dopo un mese in cui la Juventus ha palesato tutte le sue difficoltà intrinseche, appare ben più difficile da raggiungere. Anche lo scoglio del ritorno con quel Lione che andrebbe rimontato per volare a Lisbona, infatti, è più arduo del previsto. IL PARADOSSO - C'è, però, anche un paradosso nelle sue parole. E' chiaro che con più gare a disposizione si possa valutare meglio una rosa, ma sul lungo periodo la sua Juve ha palesato difficoltà e insicurezze viste di rado negli ultimi anni. Spesso è parsa battibile e traballante nella fase difensiva, a volte capace di sfruttare tutto il suo potenziale offensivo, altre ancora poco propensa ad apprendere il suo bel gioco. In Champions, invece, a parte l'andata contro il Lione, Sarri ha avuto la miglior versione della Juve pre Covid: attenata, motivata, concentrata, bella. Ora non è così e il peso della sfida, quando anche i match point sprecati per il campionato si contano su due mani, inizia a sentirsi. Lui non sente di poter essere giudicato per la Champions, ma guardando il campionato Agnelli non potrà essere certo più contento. Vittoria a parte...