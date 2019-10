di Francesco Guerrieri

Maurizio Sarri il rivoluzionario. Di se stesso e delle sue idee. Fino a due mesi fa il turnover non sapeva nemmeno dove stava di casa, oggi ha schierato tutti i giocatori della rosa tranne il terzo portiere Pinsoglo e Rugani senza considerare Mandzukic separato in casa e Perin e Pjaca infortunati).



REINTEGRO - 22 giocatori impiegati da inizio stagione, pescando in una rosa di campioni dove ha l'imbarazzo della scelta. E allora via alle rotazioni, ai calcoli campionato/Champions. Turnover che non risparmia neanche i portieri. Il nuovo Sarri ha reintegrato anche quelli che in estate erano considerati esuberi: Matuidi è diventato un giocatore fondamentale, Khedira è titolare fisso da quando Ramsey si è spostato sulla trequarti.



CAMBIAMENTO - Sarri cambia se stesso e modifica le sue idee. Al Napoli aveva undici titolari più Zielinski, gli altri facevano - quasi - numero in squadra. Ora no, alla Juve è un'altra situazione: rosa profonda e possibilità - anzi, necessità - di cambiare spesso i giocatori in campo.



