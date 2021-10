Maurizio Sarri si è lamentato del calendario troppo fitto e dei club danneggiati dagli impegni dei giocatori in nazionale. Questo il commento di: "L'aspetto curioso della vicenda è che, tra tanti allenatori penalizzati da questa situazione effettivamente folle, quello che soffre di meno è proprio Sarri. La Lazio non ha un solo sudamericano convocato (Felipe Anderson non gioca nel Brasile, così come Lucas Leiva e Luiz Felipe) e i suoi nazionali europei sono rientrati a Roma ormai da almeno 3 o 4 giorni. Non erano nemmeno troppi, tra l'altro, soprattutto se consideriamo i principali: Immobile è rimasto a casa per curarsi, Luis Alberto viene ignorato da Luis Enrique così come sono fuori dal giro delle rispettive selezioni, per vari motivi, Pedro e i tre brasiliani di cui dicevamo. Acerbi ha disputato la finalina di Nations League, ma c'è stata domenica e (soprattutto) contro l'Inter non gioca per squalifica".