Su Calciomercato.com, Stefano Agresti ha paragonato le lamentele di Sarri con quelle di Conte: "Il vittimismo è un’arte che Conte esercita con grande maestria: le colpe non sono mai sue. Evidentemente Sarri lo ha preso a modello, tanto che ha deciso di scimmiottarlo. Un duello a colpi di lamentele che non ha vincitori, ma solo sconfitti. Per fortuna il tecnico della Juve ha evitato di imitare fino in fondo il collega, il quale ha anche rimproverato la sua società per avere accettato quel calendario: forse, quando hanno deciso, noi in Lega non c’eravamo. Marotta riesce a gestire con il sorriso anche le situazioni più scabrose: ha capacità di sopportazione. Agnelli molto meno".