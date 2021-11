Maurizio, in conferenza, torna a lamentarsi del format dell'Europa League: "​Per noi è una problematica non da niente. Andare in giro il giovedì per l’Europa e giocare dopo 60 o 70 ore è un problema. Lo è per tutti, non solo per noi. Andremo lì a giocarcela com’è giusto che sia. Non possiamo andare in giro per l’Europa e non cercare la qualificazione. Se mi chiedi se l’Europa fatta così è un problema, ti dico di sì".