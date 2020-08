2







di Lorenzo Bettoni

Juve-Lione sarà l'ultima partita di Maurizio Sarri alla guida della Juve? Il tecnico dice di non averci pensato e, anzi, in conferenza stampa è andato oltre: ​"Con questa domanda stai dando dei dilettanti alla nostra dirigenza - ha risposto al giornalista -. Non fanno valutazioni su una partita o un episodio. Le avranno già fatte, la loro valutazione sarà fatta a prescindere da domani. Con la domanda gli stai dicendo che sono solo tifosi che vanno solo sull'onda emotiva". Di certo la società ha già fatto un primo bilancio dell'esperienza del tecnico toscano sulla panchina della Juve, andata avanti tra alti e bassi e (non è un dettaglio) con il nono scudetto di fila portato a casa. Vero che il destino di un allenatore non si decide in una partita ma allo stesso tempo è pur vero che le partite che restano da giocare in Champions (sperando siano più di una) possono incidere sulle scelte della società. Come potrebbe non essere altrimenti?



TUTTI I CASI - Qualsiasi decisione, sulla carta, già presa dalla società potrà essere confermata oppure ribaltata dalla Champions. Non perché i dirigenti sono come tifosi ma perché nel calcio, comunque, sono i risultati che contano. Se la Juve avesse già deciso di confermarlo, la scelta sarebbe ancora valida in caso di eliminazione già agli ottavi di Champions? E, allo stesso tempo, se la decisione fosse quella di cambiare Sarri dopo un solo anno, come non potrebbe un brillante finale di stagione in Champions, se non addirittura la vittoria, non incidere sulle scelte societarie? Insomma, il club ha senza dubbio giudicato il lavoro del tecnico toscano fino a questo punto ma l'ultima parola spetta ancora al campo. D'altronde, anche la scorsa stagione Agnelli confermò Allegri dopo il ko con l'Ajax salvo poi silurarlo meno di un mese dopo (su pressing di Paratici e Nedved).



GIUDIZIO - E qual è il giudizio dato dalla società? I segnali che arrivano dalla dirigenza sono contraddittori. Fino a poche settimane fa, Fabio Paratici giurava sulla permanenza di Sarri sulla panchina della Juve anche nella prossima stagione, dicendo che lui e Sarri "ridevano" nel leggere delle ricostruzioni sul futuro dell'allenatore lontano dai colori bianconeri. La scorsa settimana, però, il presidente Agnelli ha mandato messaggi decisamente diversi durante la presentazione di Andrea Pirlo. Il numero uno bianconero ha ringraziato i dirigenti ma non l'allenatore per la vittoria dello scudetto. Agnelli non ha mai nominato Sarri nonostante avesse preso la parola un'ora dopo la sua conferenza stampa pre-Roma, non solo per presentare il nuovo allenatore dell'Under 23 ma pure per fare il punto sulla stagione della prima squadra. Sarri, appunto, non venne nominato. Con Allegri, per l'appunto, non sarebbe mai successo. Ora non resta che far parlare il campo e forse far cambiare idea alla Juve.



@lorebetto