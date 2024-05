Maurizio, in esclusiva ai microfoni di Sportitalia, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al nuovo corso che sta per intraprendere lacon Cristianoin dirigenza epronto ad arrivare., annata in cui vinse il suo primo scudetto da allenatore, l'ultimo per la Juventus. Di seguito le dichiarazioni.SARRI - "Thiago è un allenatore forte che ha idee e che soprattutto fa crescere i giocatori, mentre Cristiano è un fuoriclasse assoluto nel suo ruolo, competente, determinato, tosto, con grande capacità nella gestione dei giocatori, della gestione e della scelta dell'allenatore. Coppia destinata a crescere e fare benissimo"