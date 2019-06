E' questa la settimana decisiva per Sarri alla Juventus. L'agente e intermediario Fali Ramadani sta lavorando per convincere il Chelsea a lasciar partire l'ex allenatore del Napoli che ha già un accordo con il club bianconero. Secondo La Gazzetta dello Sport il primo obiettivo a centrocampo sarà Sergej Milinkovic-Savic che mai come questa estate può lasciare la Lazio. Il serbo vuol giocare la Champions League e oggi Claudio Lotito ha confermato che la stella della Lazio potrebbe partire per la giusta offerta: "Vogliamo che tutti siano motivati qui", ha dichiarato il presidente biancoceleste.