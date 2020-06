La rosa allargata dai rinforzi dell'Under 23, come racconta Tuttosport, potrà rivelarsi preziosa soprattutto quando gli allenamenti tattici dovranno necessariamente cedere la scena al calendario ufficiale. Uno scenario nel quale Sarri potrà sfruttare i giovani della seconda squadra non solo per colmare defezioni, ma anche per permettere un po' di rotazioni ai big. Un vantaggio di cui soltanto il tecnico toscano potrà beneficiare: gli altri allenatori, da Conte a Inzaghi, potranno attingere solo alla formazione Primavera.