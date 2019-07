Non è solo un dispetto. La Juve vuole assolutamente Romelu Lukaku, che in questo momento rappresenta il primo obiettivo per l'attacco bianconero. Il calciatore belga può rientrare in un maxi scambio - con conguaglio in favore della Juventus - che comprende la cessione di Paulo Dybala al Manchester United. La trattativa è stata imbastita, e il tempo ha iniziato a scorrere inesorabilmente. Sarri, secondo Sportitalia, ha accolto favorevolmente la possibilità di allenare il belga.



DUE NODI - Due chiavi per la buona riuscita dell'operazione. La volontà di Dybala, innanzitutto. Che non vorrebbe partire, ma che allo stesso tempo sta aspettando di capire come Sarri vorrebbe utilizzarlo all'interno del suo undici. Una volta preso atto delle sensazioni e delle parole del nuovo allenatore, prenderà una decisione. La seconda chiave? La fretta dello United: l'otto agosto termina il mercato in entrata della Premier. Ma Solskjaer, secondo quanto raccontano in Inghilterra, ha dato una deadline all'operazione di quattro giorni.