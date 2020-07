Schietto e sincero, Maurizio Sarri non si nasconde mai dietro a giri di parole. E così, anche nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese, ha risposto così a chi gli ha chiesto cosa pensasse delle critiche: "Forse sto sui coglioni a qualcuno, non lo so. Quelle dei giornalisti sono opinioni e mi interessa relativamente leggere opinioni su una materia in cui penso di saperne di più. Fammi essere presuntuoso in questo. So le difficoltà che affrontiamo giornalmente, ho i dati per saperne di più di chi esprime un'opinione che ritengo legittima ma mi interessa fino a un certo punto".