Si sono amati per qualche settimana, non di più. Giusto il tempo di firmare il contratto, celebrare la novità con tutti i lustrini del caso, cominciare a conoscersi meglio.Troppo diversi per stare assieme. Il mondo bianconero guardava storto quell’uomo che preferiva la tuta alla giacca, diceva tutto (ma proprio tutto) quello che pensava, usava anche parole un po’ maleducate per farsi comprendere.Sono rimasti assieme perché c’era uno scudetto da vincere e conveniva a tutti portarlo a casa, poi si sono detti addio. Anzi, è stato Agnelli a decidere: meglio finirla qui, subito, prendiamo un altro al suo posto, andrà sicuramente meglio. Il seguito prova che aveva torto, come cantava De André.Quando hanno convissuto, la Juve e Sarri non si sono apprezzati. Dopo la separazione, ancora di meno. L’allenatore non ha fatto mancare il proprio veleno: “Sembrava che il nostro scudetto fosse scontato, poi ho visto che festeggiavano il quarto posto”, una delle frecciate più velenose che Maurizio ha lanciato contro i bianconeri, stupito per gli abbracci visti in tv al termine del campionato di Pirlo.Una partita che ha un vincitore chiaro.Sarri ha vinto la sfida a distanza con Agnelli.un paio di coppe dal significato modesto, considerate le abitudini recenti dei bianconeri, e uno scudetto perso dopo nove titoli consecutivi. Una stagione quasi terribile, insomma, rispetto alle aspettative. Una stagione che all’allenatore defenestrato ha dato una certa soddisfazione:Adesso il duello si ripropone, stavolta in campo: Lazio-Juve. Può finire uno, ics o due. Comunque vada, Sarri i suoi tre punti a Agnelli li ha già portati via.@steagresti