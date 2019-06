La settimana delle finali europee è terminata, ora inizia quella decisiva per l'allenatore della Juventus e Maurizio Sarri è in pole per la panchina bianconera. Come anticipato da Ilbianconero.com , il Chelseache può lasciare i Blues tramite il pagamento di una penale da 5 milioni di sterline, circa 6 milioni di euro. Tra oggi e domani, però, potrebbe già esserci un vertice con Fabio Paratici che ieri non si trovava a Milano ma a Capri. Il capo dell'Area Sport della Juve riceverà a Napoli il premio "Football Leader" nella giornata di martedì ma come riporta La Gazzetta dello Sport, non è escluso che in queste ore faccia una veloce virata a nord per incontrare il tecnico ex Napoli, rientrato ieri in Italia.Fali Ramadani, intermediario dell'operazione, resta a Londra dove tra oggi e domani incontrerà Marina Granovskaia​, plenipotenziaria del Chelsea, per sbloccare l'affare e liberare Sarri a condizioni accettabili sia per la Juventus che per i Blues. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, un altro nodo da sciogliere per il club inglese è quello sula scelta del prossimo allenatore, ruolo per il quale Frank Lampard resta in pole.