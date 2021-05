Quanto costerebbe Maurizio Sarri alla Juventus se non dovesse trovare una panchina per il prossimo anno? Sfumata la panchina della Roma, l'allenatore ha avuto contatti con Tottenham ed Arsenal per capire se ci sono i margini per una nuova esperienza in Premier League dopo quella con il Chelsea. Sarri è ancora legato alla Juventus per un'altra stagione, se rimarrà ancora fermo la società dovrà pagargli 6 milioni netti d'ingaggio per il suo ultimo anno di contratto,



CLAUSOLA - L'allenatore è ancora legato a un bianconeri per un'altra stagione, altrimenti risolvere il contratto in anticipo esercitando una clausola da 2,5 milioni di euro. La speranza della Juve, per questo, è che l'allenatore trovi una panchina in questi mesi e sia lui a voler rescindere il rapporto, senza dover così pagare nulla per liberarsi di Sarri.