Turnover, big match alle porte e bisogno di riposo di qualche calciatore. E l'Inter che arriva tra un mese, come la Champions. Sarri però ha la sua idea su tutto questo e in conferenza stampa la dice senza mezzi termini: "Qui bisogna pensare sulle singole partite partita in partita, senza fare le tabelle che scusa se te lo dico sono una delle più grandi cazzate della storia del calcio. Come poter determinare risultati a priori, mi sembra estremamente difficile. Per me è già lontana la partita con la Roma di mercoledì. Bisogna avere la testa per affrontare il Parma in maniera giusta. Un mese e mezzo nel calcio è una vita, può succedere di tutto".