Juve 63 punti, Lazio 62. Si riparte da qui. Ancora non si ha una data precisa per la ripresa del campionato e degli allenamenti,. Tra oggi e domani potrebbe arrivare qualche novità e la lista dei convocati per la ripresa.- Nel frattempo, nella mente di Sarri già ci sono mille idee per come ripartire e chi schierare appena si potrà riscendere in campo. L'allenatore dovrà fare i conti anche con la pandemia coronavirus che potrebbe tenere fuori alcuni giocatori: dopo le ultime dichiarazioni,. Secondo La Gazzetta dello Sport l'argentino ad oggi è da considerare indisponibili, per questo lì davanti l'unica soluzione rimane Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che sta passando gli ultimi giorni a Madeira, non ama particolarmente attaccare frontalmente; CR7 preferisce partire da sinistra per poi accentrarsi e andare al tiro, e alla possibilità di giocare al centro dell'attacco aveva già risposto picche l'estate scorsa quando quando Sarri glielo promose andandolo a trovare in Costa Azzurra.- Situazione simile a quella vissuta dall'allenatore a Napoli dopo la cessione di Higuain alla Juve e la rottura del crociato di Milik. Nella testa di Sarri può accendersi un'altra lampadina:. Le caratteristiche dell'ex Fiorentina non sono proprio uguali a quelle del belga, ma, senza soluzioni alternative, potrebbe essere la prima grand e sopresa alla ripresa del campionato.