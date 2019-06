Maurizio Sarri è sempre più vicino alla panchina della Juventus. Il sì del Chelsea all'addio del proprio manager, con l'ufficialità di Frank Lampard al suo posto, dovrebbe arrivare entro le prossime 48 ore. Sono quattro, secondo quanto riportato da Sportitalia, i nomi fatti dall'ex tecnico del Napoli per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. A sorpresa quelli per la difesa, con Pepe Reina pronto a prendere il posto di Mattia Perin da secondo di Wojciech Szczesny e Elseid Hysaj per rinforzare la fascia destra, soprattutto in caso di addio di Joao Cancelo. L'albanese attende l'arrivo di Sarri prima di scegliere tra i bianconeri e l'Atletico Madrid.



I NOMI CALDI - A centrocampo, poi, il primo obiettivo risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic, mentre il sogno è sempre Paul Pogba. Per il serbo c'è il gradimento del calciatore e si può trattare con la Lazio, più complessa la trattativa con il Manchester United. In attacco, invece, c'è soltanto un obiettivo concreto: è Mauro Icardi, in partenza dall'Inter, soprattutto dopo l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Beppe Marotta, però, per liberare Maurito chiede in cambio Paulo Dybala.