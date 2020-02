La Juve sta vivendo uno dei momenti più complicati degli ultimi anni, e il dito di molti è puntato su Maurizio Sarri: il cambio in panchina si sta sentendo, il club aveva scelto l'ex Napoli per puntare forte alla vittoria della Champions e incantare tutta l'Europa con il bel gioco che l'aveva caratterizzato in azzurro. Altre aspettative rispetto a quello che si sta vedendo, il ko contro il Lione in Champions ha aumentato ancora di più lo scetticismo che già circolava negli ultimi mesi intorno all'allenatore. La dirigenza continua a confermare piena fiducia a Sarri, ma secondo il Messaggero potrebbe arrivare un clamoroso esonero in caso di sconfitta contro l'Inter. Il futuro del tecnico è sempre più in bilico, domenica sera arriva il primo grande ostacolo.