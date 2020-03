Juventus-Inter è anche Sarri-Conte. Il tecnico nerazzurro contro il suo passato, quello toscano per spazzare via le recenti critiche sulla qualità del gioco della squadra. Per l’ex Napoli e Chelsea sarà anche l’occasione per eguagliare un record siglato proprio da Conte sulla panchina della Juventus. Nelle ultime 40 stagioni di Serie A solo un allenatore bianconero ha vinto entrambe le prime due sfide di campionato contro l’Inter, proprio Antonio Conte, attuale tecnico dei nerazzurri. Sarri aveva messo in cassaforte la partita dell’andato con un 2-1 firmato Dybala-Higuain. Con la partita di stasera può eguagliare il passato bianconero, ora acerrimo rivale, già alla prima stagione.