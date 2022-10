L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo al termine della sfida persa contro la Salernitana, in virtù della pesante ammonizione subita da Milinkovic che, lo costringerà a saltare il derby contro la Roma.'No, il quarto uomo mi ha detto che stavano guardando il var (ride, ndr). Se è in malafede? Se parlo mi danno 6 mesi di squalifica, fai tu le conseguenze. Io quest’anno ho visto un giocatore mettere le mani addosso all’arbitro e non venire squalificato, ci piacerebbe avere lo stesso trattamento'.