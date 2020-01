A Rai Sport, Maurizioha commentato così Juve-Roma."Abbiamo fatto un buon primo tempo, riportato in partita all'inizo del secondo ma poi abbiamo fatto bene tranne i 5' finali. Buona partita contro una squadra forte, con buon palleggio""Buffon non bisogna farsi condizionare dall'età, sta ancora bene, è ancora un portiere di livello"."Hanno fatto bene, hanno fatto bene. Dougly non è ancora al massimo, non ha i 90' ma mi è sembrato in crescendo. Ronaldo è in condizioni fisiche e mentali importanti, sta segnando con ritmo impressionante"."Più generoso? Mi è dispiaciuto che non abbia segnato, ha preso un palo, ha sparato sul portiere dai 5 metri. La prestazione meritava un gol"."Potevano concedere in avanti. A livello di costruzione portano un centrocampista molto basso, pensavamo potesse essere un vantaggio avere 3 davanti per pressare tre contro tre. Pensiamo al momento di Douglas Costa, ci costringe a cambiare modulo. La squadra può fare i due moduli a me più cari"."A livello individuale è difficile che si possa migliorare, è straordinario, un fuoriclasse, tra i migliori di sempre. Per noi sarebbe importante aiutarlo a conquistare il sesto Pallone d'Oro. Si può migliorare a livello difensivo e offensivo, ma a livello di reparto. Se fosse migliorabile, sarebbe una fortuna enorme. Il calo? L'ho sostituito? I complimenti vanno fatti alla mamma di Ronaldo, ci sono doti straordinarie di Ronaldo"."Siamo rimasti in troppi, attaccare in due è una scelta perché poi si ritrovano in vantaggio sulla linea avversaria. Ma lì siamo rimasti in troppi"."In questo momento siamo rimasti con Cuadrado che veniva da un'influenza, e Alex che veniva fuori su un muscolo traverso. Durante la stagione abbiamo fatto anche una partita con Matuidi terzino, in caso di necessità ha già fatto una partita intera in quel ruolo. E qualche allenamento""Squadra forte con un periodo di difficoltà. Conosco i giocatori e so che hanno grandi qualità. Le squadri forti nella partita singola sono pericolose. Mi aspetto una gara di qualità. Ritorno a Napoli? Non è stata un'esperienza normale, è stata un'esperienza forte, sentitissima. Dal punto di vista umano è particolare"."I ragazzi hanno fatto bene, mi fa piacere se qualcuno gioca meno fa una buona partita. Rugani ha fatto una partita di ottimo livello, sono cose che mi lasciano soddisfatto".