Critiche su Maurizio Sarri dopo la sconfitta di Napoli ma soprattutto le parole del post partita. Una situazione analizzata anche da Il Giornale che parla di un "Sarri sconfitto due volte" e fa un parallelo con Antonio Conte: "Corrono per il titolo di campione d'Italia e sono figli della loro educazione sportiva - scrive il quotidiano -, forse non soltanto quella sportiva. Il primo, come si usa dire a Napoli, chiagne e fotte, il secondo è un ex bancario che ha avuto la fortuna di trovare un brillante nell'uovo di Pasqua e, per questo, di considerarsi ricchissimo. Del resto hanno ragione loro, sono alla guida di squadre illustri, si giocano lo scudetto, con l'ombra di Simone Inzaghi