Sarri è sempre più vicino alla Juventus, e domani può essere un giorno decisivo. A rivelarlo è Sportitalia, secondo cui gli accordi presi tre settimane fa tra il tecnico e il Chelsea sono stati completamente ribaltati. La colpa? Il mercato bloccato, che ha troncato ogni aspettativa di permanenza da parte del toscano. Il tessitore della trama, Fali Ramadani, è partito quest'oggi da Milano in direzione Londra. Lì ha incontrato Pellegrini, l'agente di Sarri: domani, in questo senso, sarà un giorno decisivo per la decisione finale. Sabato c'è un aereo già bloccato per il rientro in Italia. Ufficialmente per le vacanze, ma può accadere di tutto. La certezza, comunque, è che Sarri ha scelto la Juve. E la Juve ha scelto Sarri.