Nuovo ciclo Juve, si parte. Sabato al Tardini, la formazione di Sarri debutterà contro il Parma. E pure se non avrà il proprio 'comandante' in campo, le idee iniziali saranno quelle. Così come le scelte saranno targate Maurizio Sarri.



DAL MODULO AI NOMI - Si ripartirà ovviamente dal 4-3-3 che ha caratterizzato il precampionato. La spina dorsale sarà composta dalla Juve 'allegriana': Szczesny tra i pali, Chiellini in difesa, Pjanic in regia e Ronaldo in attacco. Tra i nuovi dovrebbe esserci Rabiot, che sarà la mezzala sinistra che affiancherà Pjanic e Khedira. Occhio anche a Danilo, in ballottaggio con De Sciglio e Cuadrado per una maglia da titolare. De Ligt in panchina, Bonucci in vantaggio; in avanti, Dybala parte favorito su Gonzalo Higuain.