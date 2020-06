Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle condizioni della rosa della Juventus in attesa della ripresa del campionato dopo gli oltre tre mesi di pausa forzata. Ecco le sue parole: ​"La rosa ampia ce l'abbiamo purtroppo in questa stagione l'abbiamo avuta più sulla carta che effettivamente. Abbiamo avuto 3-4 infortuni gravi come quelli di Demiral, Giorgio, Khedira, che si è sottoposto nuovamente a operazione dopo quella dell'estate scorsa. Qualche problema con Rabiot e Ramsey. Abbiamo dovuto affrontare le partite con una rosa normale anche se la nostra rosa potenziale sia ampia e di alto livello".