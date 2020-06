2









Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo, dove eravamo rimasti? Alt, cambio domanda: dov'eravamo partiti? Domenica sarà un anno dal primo appuntamento tra i due: era piena estate vacanziera, piena Costa Azzurra e piene erano anche le speranze dei due. Sarri gli notificò l'idea di proporlo come centravanti, CR7 ringraziò ma rimase sulla sua posizione: preferiva partire da sinistra. Nulla di personale: sapeva che sarebbe stato un anno diverso in termini di numeri.



SCRICCHIOLII - E così è stato. Sarri è rimasto al suo posto, CR7 ha filato dritto nonostante le iniziali incomprensioni. Come racconta Calciomercato.com, "in autunno Ronaldo ha un problema al ginocchio, ma non vuole fermarsi. Come da repertorio, decide lui se e quando farlo. Solo che Sarri in un paio di occasioni preferisce cambiarlo". Poi la Nazionale e la ripresa: fino al filotto di gol. Incredibile.



LA CRISI - La crisi arriva alla prestazione con il Lione, ancor prima del lockdown. L'Inter assomiglia a una reazione d'orgoglio, che nessuno dei protagonisti ha messo da parte. Sarri ripropone Ronaldo contro il Milan dopo tre mesi di stop: vuole che faccia il centravanti. Stessa storia con il Napoli, ma come ricorda CM 'C'è tensione'. Quando? "Prima, durante e dopo il match lo sguardo di Ronaldo è tutto un programma". E mentre il clan giganteggia sui social per difenderlo, è chiaro a tutti che "un anno dopo il primo appuntamento Ronaldo ha scaricato Sarri".