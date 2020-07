"Sarri e Cristiano Ronaldo resteranno alla Juve". L'ha detto forte e chiaro Fabio Paratici nel pre partita contro la Lazio. Insieme, uniti, verso un obiettivo comune. Quando le cose si rimettono a posto è sempre più facile, e così l'allenatore e il leader numero uno della squadra hanno ristabilito la connessione. Un rapporto mai decollato definitivamente, fatto di sfoghi e imposizioni, una sorta di "Io sono l'allenatore e decido", "sì, ma io sono Cristiano Ronaldo". Piccolo particolare: CR7 non va trattato come gli altri. Come va fatto? Lasciatelo stare, si autogestisce.



LEZIONE IMPARATA - L'ha capito anche Sarri, che dopo averlo sostituito finì al centro delle polemiche. E il primo a non prenderla bene fu proprio Ronaldo. Ecco perché al momento del cambio contro il Genoa sette mesi dopo tutti gli occhi erano puntati sul portoghese per capire il tipo di reazione: "Si arrabbierà di nuovo?". Prima una smorfia guardando il tabellone, poi sorrisi e strette di mano con Sarri che ha giocato col fuoco. Stavolta però sapeva di poterlo fare, il rapporto col tempo è migliorato e tutti e due sono consapevoli che per arrivare ai successi serve serenità nello spogliatoio. SORRISI E OCCHI AL CIELO - Se sarà solo una tregua lo scopriremo col tempo, ad oggi Sarri ha cambiato l'atteggiamento da "Comandante" perché sa che con Cristiano non funziona. Ronaldo non è un giocatore da "Sissignore". Anzi, in campo è lui a dettare il gioco. I compagni lo sanno e gli vanno dietro. E ora lo sa ancora Maurizio. Certo, ogni tanto la personalità dell'allenatore esce fuori, è inevitabile. E CR7? Alza gli occhi al cielo, tra le risate generali. Sì, è successo davvero: mentre Sarri dava indicazioni al portoghese nel derby col Torino. Chissà cosa gli sarà passato per la testa al portoghese in quel momento. Sorrisi, strette di mano. In attesa di nuovi siparietti, perché: "Sarri e Ronaldo resteranno alla Juve". Ma ora sta nascendo l'intesa.