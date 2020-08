Maurizio Sarri si aggrappa a Cristiano Ronaldo per restare in Champions e possibilmente sulla panchina della Juventus. Quel Ronaldo che un anno fa Sarri era andato a trovare nel suo yacht e che ora diventa il suo salvagente. "​Si riparte da lui - scrive Il Giornale.it -. Inevitabilmente. Anche se i rapporti personali non sono sempre stati idilliaci: è però troppo forte il desiderio di arrivare al bersaglio grosso per immaginare che non ci sia unione di intenti. Se poi il castello crollerà già stasera - qualunque cosa pensi Sarri - potrebbe succedere di tutto".