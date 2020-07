Maurizio Sarri parla a Juventus Tv dopo la vittoria contro la Lazio: "Era importante vincere ma abbiamo fatto una buona partita col rammarico di aver vinto solo 2-1, penso che il campo abbia espresso un risultato nettamente diverso. Purtroppo a 7-8 minuti dalla fine ci abbiamo messo un errore e abbiamo tenuto la partita in vita, l'abbiamo avuta fortemente sotto controllo, anche nel finale penso la sofferenza sia stata più per eccesso di partecipazione emotiva da parte nostra che non per rischi materiali".



SCUDETTO - "In questo periodo fare punti è faticoso per tutti, penso che escluso l'Atalanta la media punti di tutte le squadre sia nettamente inferiore dopo il lockdown rispetto a prima. Vuol dire che non ci sono in questo momento condizioni mentali e fisiche per essere estremamente continui. Dobbiamo fare 4 punti e dobbiamo restare concentrati e consapevoli che in questo momento della stagione ogni punto è da soffrire".



DYBALA-RONALDO - "Hanno fatto un'aggressione improvvisa, sembrava che avessero scelto di aspettarli dentro la nostra metà campo e invece improvvisamente sono andati in pressione e hanno portato via la palla, sono stati bravissimi, bello anche il gesto di altruismo di Paulo che ha appoggiato la palla al compagno e questo era, penso sia una delle cose più gratificati della partita per il gruppo".



RONALDO 30 GOL - "Sono numeri fuori di logica, stiamo parlando di un fuoriclasse dal punto di vista tecnico ma soprattutto mentale. La premessa potrebbe essere quella di una grande pressione mediatica che ha in tutte le partite, quindi potrebbe essere uno costretto a spendere tantissime energie in tutte le partite invece è uno che ha un recupero mentale fuori dal normale. Grande livello di determinazione sugli obiettivi, qualcosa di non normale".