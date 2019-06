Maurizio Sarri, la Juve e Cristiano Ronaldo, un'unione con due curiosi retroscena. Li rivela il Corriere dello Sport, che spiega: "CR7 mai ha disquisito sul nuovo allenatore, in ogni caso la Juve non glielo avrebbe permesso. Cristiano ha soltanto chiesto un allenatore che permettesse di migliorare il rendimento offensivo e la qualità del gioco, pur rispettando profondamente quanto fatto da Max Allegri". Un primo capitolo forte, a cui il giornale aggiunge la seconda parte: "In attesa del faccia a faccia in Grecia, Ronaldo e Sarri hanno già parlato riservatamente, accennando alcuni aspetti tattici che verranno approfonditi prima del week-end. Ci ripetiamo, sarà importante capire l’utilizzo: largo nel 4-3-3, oppure punta centrale".