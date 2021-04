Tra Sarri e la Roma c’è di mezzo la Juventus. Perché il club bianconero dovrà destinare al tecnico toscano 2,5 milioni di euro, penale che scatterà per non avergli affidato la panchina della prossima stagione. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la Vecchia Signora vorrebbe chiedere uno sconto a Sarri, che dal canto suo si è convinto di non essere stato trattato come meritava. Ultimo step, prima di accelerare i discorsi con la Roma: l’incontro decisivo – si legge – dovrebbe andare in scena dopo la doppia sfida di Europa League contro il Manchester United.