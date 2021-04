‘Friedkin-Sarri, fumata bianca’. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport, spiegando come le parti si siano venute incontro e Sarri potrebbe realmente diventare il prossimo allenatore della Roma. Nelle prossime ore sbarcherà in Italia l’agente Fali Ramadani per incontrare il gm giallorosso Tiago Pinto, in modo tale da definire i termini dell’accordo. Dal canto suo, l’ex Napoli gradisce il progetto tecnico e stima il potenziale della squadra, ma deve ancora risolvere il contratto con la Juventus: infatti, Sarri è ancora sotto contratto con i bianconeri e ha diritto ad una penale di 2,5 milioni di euro in caso di mancato rinnovo fino al 2022.