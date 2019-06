Maurizio Sarri si appresta a raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. E quest'oggi Sky Sport ha fatto il punto non soltanto sulle possibili cessioni in caso arrivi a Torino, ma anche su chi sarebbero i "confermati" nella rosa attuale con lui in bianconero. In particolare, sembrano sicuri della permanenza otto giocatori: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Alex Sandro in difesa, Emre Can, Miralem Pjanic e Rodrigo Bentancur a centrocampo, Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo in attacco. Per tutti gli altri, il mercato è alle porte.