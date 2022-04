Le parole di Maurizio Sarri a Sky, dopo la vittoria della sua Lazio contro il Genoa:



"“Io penso di essere sempre stato flessibile e la visione che hanno i giornalisti è diversa, così come l’etichetta che mi hanno dato. Le caratteristiche di un attaccante sono determinati per scegliere come giocare, ma l’ho fatto anche in passato con Ronaldo, con Hazard, che hanno fatto il record di gol".