Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa: "Juventus inallenabile? Non esiste una dichiarazione in cui lo dico, sono dei virgolettati che i giornalisti mi attribuiscono. Della Juve mi è rimasto un campionato vinto e per uno come me che ha cominciato nelle categorie basse è qualcosa di importante, che chiude un cerchio di vent’anni pieni di sacrifici". Sarri conclude: "Sono arrivato alla Juve in un momento particolare, venivano da 8 scudetti vinti, era inevitabile che dessero la vittoria del campionato per scontata. Invece è stato un campionato difficile, con anche il lockdown in mezzo".