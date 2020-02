Sei giornate, cinque sconfitte ed un pareggio, alla prima gara da allenatore. L'esperienza di Maurizio Sarri sulla panchina del Verona, stagione 2007-2008, non è stato qualcosa di memorabile. Allora, infatti, i veneti si trovavano nei bassifondi della Serie C1, ed il presidente del tempo, Pietro Arvedi, decise di dare una svolta al campionato, esonerando Davide Pellegrini per chiamare Sarri. Come riportato da Tuttosport, Sarri arrivò con la sua filosofia di calcio ben chiara nella testa: "​Vedrete una squadra con il baricentro alto, costantemente proiettata alla ricerca del gol. Ci saranno due mediani bassi e due ali aggressive, vecchio stampo. Dovremo avere ritmi elevati e andremo alla ricerca di spazi da attaccare senza palla. E poi io amo il pressing e la coralità di gioco". Come detto, però, non andò molto bene e dopo appena sei gare le strade di Sarri e del Verona si separarono.