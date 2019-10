La Juventus si prepara alla sfida di sabato 19, quando allo Stadium affronterà il Bologna alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Maurizio Sarri conta di recuperare Mattia De Sciglio, Danilo e Douglas Costa. E proprio Douglas diventa il nodo della sosta: Sarri ha ormai capito che il trequartista può portare tanto, tantissimo a questa squadra. Ma il brasiliano? Chiaramente scalpita. Ora che sta per tornare vuole anche le giuste garanzie, perché da titolare non vuole passare a riserva di lusso. Anzi. Douglas ha dunque l'obiettivo di convincere Sarri a cambiare ancora. A cambiare modulo e a dargli le giuste rassicurazioni in zona gol. Sarà un'altra salita.