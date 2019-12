Maurizio Sarri ha commentato le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. In settimana l'ex tecnico bianconero aveva dichiarato che l'importanza data alla tattica in Italia sia troppa: "Tutte putt..." aveva detto. "Le sue parole non mi infastidiscono - dice Sarri in conferenza -,L'allenatore non deve stravolgere le caratteristiche dei giocatori per se stesso, ma credo debba incidere nel livello di organizzazione della squadra tenendo in considerazione le caratteristiche dei giocatori. Sono opinioni personali e modi di intendere lo stesso lavoro in maniera diversa". QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SARRI.