Per la prima volta da quando allena la Juventus, Maurizio Sarri ha controbattuto a una frecciatina del suo predecessore. Non ha cavalcato la polemica, ma non l'ha neanche evitata. Perché avrebbe dovuto, del resto? Non si sono nemmeno nominati, però la lotta mediatica tra Massimiliano Allegri e MS rischia di occupare seriamente pagine e pagine di cronache 'sportive' delle prossime ore e nei prossimi giorni. Passato, presente e futuro bianconero che si scontrano. Inevitabile, per le differenze in campo e fuori. Non esattamente il miglior tema alla vigilia di una partita fondamentale, specialmente per il tecnico.



LA RISPOSTA - "Non mi danno fastidio le sue parole, spero solo non se ne accorgano i presidenti, altrimenti i nostri salari diminuiranno parecchio. L'allenatore non deve stravolgere i giocatori per allenare sé stesso, su questo sono d'accordo, poi però l'allenatore deve incidere sull'organizzazione di una squadra rispettando le caratteristiche dei giocatori. Sono opinioni personali e modi di intendere lo stesso lavoro in maniera diversa", le parole di Sarri in conferenza. Punzecchiatura chiara e netta rimandata al mittente. E la prima, vera risposta del mister all'ego di Max, che pure alla fine della sua esperienza non aveva lesinato 'critiche' a colui che già come conosceva come suo successore. "Poi ci sono quelli che non vincono mai e ci sarà un motivo...", disse Max. Con la Lazio, Sarri può iniziare l'operazione smentita.