L'ha detto Sarri e non ci sono parole migliori per sgonfiarla, la crisi di mezza estate che ha colpito lo spogliatoio della Juventus.Forte e talentuoso quanto volete: ma un ragazzo. Con la voglia di spaccare il mondo e di lasciare il segno, roba che ti scorre nelle vene dei 25 anni. A maggior ragione se nel tuo passato c'è una giovinezza al Bayern Monaco e una consacrazione al Liverpool.Il progetto Emre Can ora è messo in standby. Il tedesco dovrà mettersi sotto per recuperare, un posto in campo e uno nel cuore di Sarri. Il toscano si è mostrato di titanio: i colpi dei giornalisti in sala stampa li ha respinti con durezza. Son cose di campo, dice. Cose che però derivano dal mercato e da una storia di cessioni che si è rivelata tragica. Emre è stato il volto della rivolta degli esuberi: però più in fondo al discorso c'è un'insoddisfazione, neanche troppo latente, che quasi rischia di scoppiare ora che con Mandzukic son terminate le carezze e si è passati alle maniere brusche.. Servono quaranta, forse trenta milioni. E serviva una risposta, soprattutto. Per mettere fine alle voci e realizzare i malumori.