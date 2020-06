3







di Andrea Menon

Si rivede Sami Khedira. In campo e nelle gerarchie di Sarri il tedesco occupa sempre un posto di rilievo, perché a lui è affidato il compito di gestione del centrocampo, degli inserimenti e anche qualche gol. Nelle gambe, nei piedi e nella testa Khedira ha tutto questo, da sempre. Eppure, il vederlo di nuovo tra i titolari nella formazione che Sarri ha schierato ieri sera durante la partitella in famiglia, in vista del Milan, ha scatenato i tifosi bianconeri. Contro Sarri. E contro Khedira.



PROFESSORE, MA ASSENTE - Perché il peso specifico di Khedira sulla Juve è importante: sia nelle gerarchie, come detto, sia nel monte ingaggi. Su di lui tutti fanno affidamento, nonostante i molti problemi fisici. Da Allegri a Sarri tutto questo non è cambiato: Khedira è un Professore su cui in linea teorica costruire il centrocampo, ma con qualche assenza di troppo. E questo distrugge l'assunto precedente. Le garanzie fisiche non sono quelle tattiche e perciò i tifosi si scagliano contro il tedesco. Quest'anno, per via degli infortuni, conta appena 17 presenze (con una media di 55' a partita). E anche negli ultimi anni la situazione non è migliore: solo una volta ha superato le 40 partite stagionali, quando la Juve è andata in finale di Champions nel 2017, e in tre delle cinque stagioni bianconere è rimasto ampiamente sotto le 30 gare all'anno. Troppo poco per puntarci a fondo, eppure...



IL CENTROCAMPO - Eppure Sarri ci punta, per via della qualità, in attesa che magari il mercato sopperisca alle tante assenze. Ma come gestirà il centrocampo in questo finale di stagione? Ci sarà spazio per tutti, perché ogni 3 giorni la Juve sarà in campo, con le gerarchie che sembrano ben stabilite. Khedira e Matuidi titolari, se in buone condizioni, Bentancur da provare in regia, avanti nel ballottaggio con Pjanic, e come supporto in caso mancassero mezz'ali, Rabiot e Ramsey più indietro. Nel caso del gallese per qualche problema fisico di troppo, sarebbe lui infatti l'unico a poter scalzare

Khedira nelle idee di Sarri.