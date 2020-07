Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi si dividono tra campo e panchina. Iniziando da quest'ultimo caldissimo argomento, il Corriere dello sport parla di "Rischiatutto Sarri: il pressing di Conte, l'ombra di Pochettino e la lite con i senatori. Finale in salita" per poi porre l'accento sull'importanza della capitale in questa giornata decisiva per la corsa scudetto: "Roma e Lazio decisive nello sprint tra Inter e Juve". Invece, La Gazzetta dello Sport concentra ogni riferimento alla Juventus in un box: "La Signora e il suo 10: Dybala ha la media voto migliore della A ed è diventato insostituibile".

IN FRANCIA - Pure L'Equipe accenna alla Juve in prima, parlando del programma di allenamento ad hoc del Lione per far tornare Memphis Depay al massimo della forma per la sfida in Champions del 7 agosto.